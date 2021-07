Perugia, scomparsa Alfio Farabbi: stop alle ricerche

Stop alle ricerche di Alfio Farabbi, il 56enne umbro scomparso da Villa Pitignano – Perugia – da due settimane con successivo ritrovamento della sua Smart a Pintura di Bolognola, nelle Marche. Lo ha deciso lunedì il prefetto di Macerata, Flavio Ferdani. Le operazioni per tentare di individuarlo sono andate avanti per giorni senza, purtroppo, un esito positivo: anche domenica i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino non si sono fermati, quindi la sospensione dell’attività. Resta comunque accesa la speranza di poterlo ritrovare ancora in vita.

Condividi questo articolo su