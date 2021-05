Perugia, scontro auto-moto all’incrocio: grave centauro

Serio incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì a Taverne di Corciano (Perugia) dove un centauro di 63 anni, in sella alla propria moto, è finito contro un’autovettura. L’impatto, avvenuto all’altezza del bivio per l’autodromo di Magione, è stato particolarmente violento e l’uomo è stato sbalzato dal motociclo, finendo sull’asfalto. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che lo hanno condotto all’ospedale di Perugia in ‘codice rosso’ in ragione della gravità delle lesioni riportate in più parti del corpo. Oltre a loro sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.

Articolo in aggiornamento