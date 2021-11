Perugia, sfascia l’auto della vicina con mazza chiodata ‘artigianale’: arrestato

Era sottoposto agli arresti domiciliari ma ha pensato bene di uscire di casa e sfasciare l’auto di una vicina – residente nello stesso condominio – con una mazza chiodata ‘artigianale’. L’uomo – un 39enne – è stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia. Gli agenti della Volante sono intervenuti in una zona periferica del capoluogo dopo che la vittima del danneggiamento li aveva chiamati, terrorizzata per ciò che il soggetto stava compiendo in una sorta di raptus.

In carcere

Quando il 113 è arrivato sul posto, il 39enne si era già dileguato e a quel punto sono scattate le ricerche. Nel giro di pochi minuti è stato individuato nella sua casa, in stato di alterazione psicofisica: nonostante l’atteggiamento ostile, gli agenti lo hanno bloccato evitando altre conseguenze. Per lui, oltre alla denuncia per danneggiamenti, minacce e possesso ingiustificato d’oggetti atti ad offendere, è scattata anche la misura della custodia in carcere – al posto dei domiciliari – a seguito della decisione dell’autorità giudiziaria che ne ha valutato la pericolosità sociale.