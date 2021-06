Perugia, si balla come in discoteca: locale di Pian di Massiano chiuso per 5 giorni

Una serata musicale da vera e propria discoteca. Con centinaia di persone intente a ballare, assembrate e senza mascherine, ‘animate’ da un Dj. Questo si sono trovati davanti gli agenti della polizia di Stato di Perugia, nell’ultimo fine settimana, effettuando un controllo in un locale di Pian di Massiano. Visto il gran numero di persone presenti, per evitare problemi di ordine pubblico, gli agenti della squadra Volante si sono limitati a documentare i fatti. Relazione sulla base della quale l’ufficio della polizia amministrativa della questura di Perugia ha elevato una sanzione di 400 euro al titolare con contestuale chiusura del locale pubblico per 5 giorni.

