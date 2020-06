Incidente stradale autonomo nella notte fra domenica e lunedì in zona Sant’Andrea delle Fratte (Perugia) lungo la strada Pievaiola. Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo fino a ribaltarsi. Quando i vigili del fuoco perugini sono giunti sul posto per le operazioni di soccorso, però, non c’era traccia della o delle persone a bordo del mezzo, allontanatesi autonomamente dal luogo del sinistro. Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell’ordine.

