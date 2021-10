Perugia, spaccia ‘droga dello stupro’: arrestato 45enne

Spacciava la ‘droga dello stupro’ – Gbl, l’uomo era in attesa di riceverne circa due litri – e altre sostanze sintetiche ed è stato arrestato in flagranza. A finire nei guai è un 45enne residente nella periferia di Perugia: sono scattate le manette dopo l’intervento della polizia di Stato. Si trova ora agli arresti domiciliari in seguito alla convalida della misura.

La consegna della droga

A muoversi sono stati gli investigatori della squadra Mobile: hanno sorpreso un giovane mentre riceveva le sostanze da un ignaro dipendente di una ditta di corriere espresso. La perquisizione ha consentito di scoprire che all’interno dei pacchi in arrivo c’era un flacone da oltre un litro di Gbl, più pochi grammi di cannabinoidi sintetici e materiale per il confezionamento: il 45enne è stato così arrestato per detenzione a fini di spaccio. L’attività non è conclusa perché sono in corso approfondimenti per capire chi potessero essere gli acquirenti di queste particolari categorie di stupefacenti, «poco diffuse ma altamente pericolose per la salute».