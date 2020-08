Perugia, stop alcol a Fontivegge fino al 21 settembre

Era in vigore dallo scorso 23 luglio e ora scatta la proroga fino al 21 settembre. A Perugia proseguono le limitazioni di vendita e consume di alcol nelle aree pubbliche di Fontivegge: «Non abbassiamo la guardia. L’amministrazione comunale continua a vigilare su un quartiere che diventerà, nei prossimi anni, un vero modello di vivibilità», il commento dell’assessore alla sicurezza Luca Merli.

L’ordinanza vieta ai pubblici esercizi, ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici e agli esercenti il commercio su aree pubbliche – operanti nella zona di Fontivegge – di vendere per asporto bevande alcoliche dalle ore 18 fino alle ore 06 del giorno successivo, nonché il consumo di bevande alcooliche su area pubblica per l’intera giornata h24. «Fontivegge, come tutta la città merita di più e sul fronte sicurezza, nei quartieri più difficili, non faremo un passo indietro. Sono numerosi – ricorda Merli – i controlli delle forze dell’ordine e della polizia Locale nel quartiere che hanno portato, nelle settimane scorse, a diversi arresti per droga e rimpatri di soggetti stranieri a cui è stato consegnato il foglio di via dalla città. Sono molto soddisfatto dell’attenzione e dei controlli e questa nuova ordinanza va in supporto anche del loro lavoro. Deve diventare un quartiere simbolo della lotta al degrado e allo spaccio».