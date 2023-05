Perugia: studentessa 21enne trovata morta negli alloggi di corso Garibaldi. Ipotesi suicidio

Tragica scoperta nella notte fra venerdì e sabato all’interno degli alloggi universitari di corso Garibaldi, a Perugia. Una studentessa 21enne originaria di Vittoria (Ragusa) è stata trovata senza vita dopo l’allarme lanciato al numero unico di emergenza. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia di Stato che, durante i primi accertamenti condotti insieme al medico legale di turno, non hanno riscontrato segni di violenza sul corpo della ragazza. La prima ipotesi al vaglio degli inquirenti è che si sia tolta la vita.

Il decesso

Gli agenti hanno acquisito le dichiarazioni del ragazzo che ha scoperto il cadavere: secondo quanto riportato dalla questura di Perugia in una nota, quest’ultimo ha riferito che la fidanzata – amica della giovane trovata senza vita – da un giorno non riusciva a mettersi in contatto con la 21enne. «Una volta forzata la porta – spiega la polizia di Stato – ha fatto accesso all’interno dell’alloggio dove ha trovato il corpo esanime». Sul posto si è portato anche il pubblico ministero di turno che ha disposto il trasferimento della salma presso l’obitorio dell’ospedale di Perugia. Sarà l’autopsia a chiarire definitivamente le cause del decesso.