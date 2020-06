Perugia, taglierino e volto coperto: banca rapinata

Rapina ai danni della Crédit Agricole di via Settevalli, a Perugia, nella pomeriggio di venerdì intorno alle ore 16. Due soggetti a volto coperto e armati di taglierino hanno ‘sequestrato’ i pochi clienti presenti e il personale, chiudendo tutti all’interno di una stanza, per poi portarsi via circa 3 mila euro in contanti e fuggire a piedi. Sul posto sono intervenuti polizia di Stato, carabinieri e operatori del 118. Secondo una prima ricostruzione, non si tratterebbe di ‘professionisti’ del crimine, quando rapinatori improvvisati e quindi, potenzialmente, anche più pericolosi di chi sa ‘come muoversi’ in determinate situazioni. Nessuno, comunque, è rimasto ferito. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Perugia: al vaglio anche le immagini registrate da alcune telecamere presenti in zona.

