Incidente senza gravi conseguenze nella serata di venerdì lungo la ss318 prima dell’uscita di Pianello, in direzione Perugia. Una Panda, ferma per un guasto all’interno della galleria, è stata centrata da una Punto: l’autista del primo veicolo era sceso per andare verso l’uscita e telefonare ai soccorsi (illeso), mentre il conducente del secondo è rimasto lievemente ferito. Sul posto gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco.

