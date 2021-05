Con la moto contro un mezzo pesante: muore 53enne di Tavernelle

Un uomo di 53 anni – C.L. le sue iniziali, residente a Tavernelle (Panicale) – è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di giovedì a Perugia, lungo la Ss220 Pievaiola. In particolare nel tratto che dal capoluogo va verso Piegaro, poco oltre il carcere di Capanne all’altezza del bivio per Agello. In sella alla sua moto da cross, proveniente da Tavernelle, si è schiantato contro un camion di una ditta che stava eseguendo dei lavori in zona. Soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza al ‘Santa Maria della Misericordia’, l’uomo è purtroppo deceduto circa due ore dopo l’intervento dei sanitari.

L’incidente

Tremendo lo schianto, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia Locale di Perugia che ha interdetto il traffico per il tempo necessario alle operazioni. Il primo intervento per tentare di salvare la vita al 53enne è stato di una infermiera che si è imbattuta nell’incidente mentre stava tornando a casa dopo il turno di lavoro. Poi è arrivato il 118 che ha condotto l’uomo all’ospedale di Perugia in ‘codice rosso’: troppo gravi le sue condizioni e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale.

Eventuali ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata