Perugia, tenta rapina alla stazione: arrestato

Ha iniziato a minacciare con un coltello alcune persone in attesa del treno alla stazione ferroviaria di Fontivegge (Perugia), intimandogli di consegnare ciò che avevano. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato per tentata rapina. Si tratta di un 29enne del Gambia, irregolare in Italia e già noto alle forze di polizia. È stato anche denunciato per non aver rispettato una precedente espulsione e per spaccio di droga. Addosso, infatti, oltre al coltello a serramanico, aveva sette involucri di marijuana per un totale di circa 15 grammi. Ora si trova in carcere, a Capanne.

