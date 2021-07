Perugia, terzino d’esperienza: triennale per Francesco Lisi

Nuovo colpo del Perugia. La società biancorossa ha ufficializzato l’acquisizione del difensore Francesco Lisi: il 31enne romano arriva a titolo definitivo dal Pisa e ha firmato con il Grifo un contratto triennale fino al giugno 2024. Porta in dote al gruppo di Massimiliano Alvini esperienza e affidabilità: nell’ultimo quadriennio ha indossato la maglia dei toscani tra serie B e C, mentre in precedenza ha militato con Juve Stabia, Piacenza, Como, Rimini, Rodengo Saiano e Aprilia. Per lui in carriera oltre 35 reti all’attivo in gare ufficiali.

