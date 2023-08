Perugia, torna ‘Sbaracco’: 19° edizione tra saldi e shopping

Un ultimo weekend di agosto a tutto saldi e shopping a Perugia. Venerdì 25 e sabato 26 agosto torna ‘Sbaracco’, l’iniziativa promossa dal Consorzio Perugia in centro con il patrocinio del Comune.

Saldi

Artigiani e commercianti animeranno le vie dell’acropoli e dei borghi con l’esposizione dei prodotti anche negli stand allestiti davanti alle vetrine dei negozi: protagonista, come di consueto, «sarà il ‘saldo dei saldi’ di fine stagione ovvero uno sconto ulteriore rispetto a quello già praticato durante il periodo dei saldi estivi», spiegano gli organizzatori. Entrambi i giorni si parte alle ore 10 nelle aree di corso Vannucci e via limitrofe, Piazza Matteotti Via Oberdan, Via dei Priori, Corso Cavour, Via Marconi e Viale Indipendenza, dove decine di negozi esporranno i propri prodotti all’esterno con sconti. «Non solo abbigliamento, accessori e alzature, ma anche beni per la persona, gioielli, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, occhiali, articoli sportivi, artigianato e giocattoli. A fare da cornice bar, gelaterie, ristoranti e pizzerie proporranno a cittadini e visitatori tipicità e prelibatezze per accompagnare al meglio le giornate più convenienti dell’estate».