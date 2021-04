Perugia, trovata con un etto di eroina: 50enne va in carcere

Una 50enne originaria del Brasile, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata mercoledì dai carabinieri di Perugia a seguito di un controllo scattato in via Gallenga. La donna era stata notata in un’area adiacente il parco ‘Chico Mendez’, nel contesto di un via vai di soggetti piuttosto sospetti. Diversi quelli identificati, fra cui la 50enne che non ha saputo spiegare la sua presenza in zona. E infatti addosso aveva un involucro contenente circa 100 grammi di eroina, suddivisi in ovuli. Da qui l’arresto in flagrante e la traduzione nel carcere di Capanne.

