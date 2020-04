Condividi questo articolo su

















EMERGENZA CORONAVIRUS . SPECIALE UMBRIAON.IT

Il consulente immobiliare Marco Ceresara, che lavora a Perugia, spiega come potrebbe evolversi il mercato nei prossimi mesi: «Non si possono fare atti e da ormai diverse settimane non facciamo più sopralluoghi per le misure di distanziamento sociale. Gli effetti di questa emergenza saranno paragonabili a quelli della crisi del 2008; prezzi tenderanno a calare e si cercheranno immobili più spaziosi e con giardino».