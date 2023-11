Perugia, via con ‘Un Natale perfetto’: luminarie e stella da 23 metri accese – Gallery

Luminarie e stella cometa da 23 metri accese, a Perugia è scattato ‘Un Natale perfetto’. Venerdì pomeriggio l’appuntamento in centro alla presenza di mezza giunta comunale – con il sindaco Andrea Romizi in testa -, i vicepresidenti del Consorzio Perugia in centro (Paolo Mariotti e Alessandro Granieri) e la curatrice della mostra mercato Lucia Boccolini. «Piazza Matteotti, in particolare, da oggi diventa piazza del gioco grazie a numerose attrazioni per bambini: il trenino, la giostra con cavalli, lo stand dedicato ai giochi di una volta e la casetta di Babbo Natale che accoglie i più piccoli nei fine settimana che precedono la festa. Babbo Natale qui sarà felice di fare foto con i visitatori e sarà possibile lasciare letterine in un’apposita cassetta», spiega l’amministrazione. «Questo momento ci avvicina alle festività natalizie. L’augurio è che siano giorni vissuti con serenità e proficui per il centro storico e per tutti i nostri quartieri», il commento di Romizi.

