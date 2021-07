Altre risse fra stranieri in via del Macello

Condividi questo articolo su

















di P.C.

Questa volta la rissa è stata immortalata dalle telecamere di un cellulare e l’assessore Clara Pastorelli l’ha condivisa e postata sui social.

Il video della rissa

Le immagini si riferiscono a quanto accaduto in via del Macello: rissa e disordini fra gli stranieri che vivono nei palazzi alveare attorno alla stazione Fontivegge. Non è chiara la dinamica dei fatti, ma si sente distintamente una voce chiamare le forze dell’ordine. Una prassi tristemente nota agli abitanti di uno dei quartieri più movimentati della città.

La promessa di maggiori controlli

«Faremo la nostra parte perché questo non accada più», ha scritto l’assessore Pastorelli. Frasi che troppo spesso leggono e ascoltano gli abitanti della zona, ma che poi finora non si sono tradotte in una reale maggiore tranquillità. Solo qualche retata in più, una maggiore presenza di forze dell’ordine – che senz’altro fa bene – ma i disordini si reiterano quotidianamente.

«Modificare il regolamento sul commercio»

La Pastorelli ha annunciato che intende proporre «la modifica e l’adeguamento del regolamento del commercio su aree pubbliche e del regolamento per la concessione in uso dei beni demaniali siti nel centro storico destinati ad attività commerciali, artigianali e produttive».

Ordine del Giorno di Fratelli d’Italia

Intanto arriva un ordine del giorno presentato dal gruppo comunale di Fratelli d’Italia, prima firmataria il consigliere Fotinì Giustozzi, per intervenire sulla disciplina e sulle modalità di gestione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande: «Non tollereremo più situazioni fuori controllo che creano disordine e insicurezza, come ad esempio avvenuto recentemente con le attività di Afro Market a Fontivegge. È necessario intervenire in maniera chiara e puntuale per evitare e reprimere questi episodi di illegalità; tutto questo assieme al prezioso lavoro delle forze dell’ordine e agli interventi di riqualificazione urbana che il Comune ha messo e sta mettendo in campo in tutta la città».