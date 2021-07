Umbria, 48 cantieri Anas attivi. Le misure per l’esodo estivo

Arriva l’estate e si porta dietro le consuete polemiche sui cantieri stradali sul territorio regionale. Anas fa il punto della situazione annunciando, in particolar modo, l’ultimazione del tratto di otto chilometri tra Montecastrlli e San Gemin lungo la E45.

I numeri e la situazione

Anas evidenzia che dall’inizio dell’anno «sono stati completati 19 interventi, per un valore di oltre 42 milioni di euro. Attualmente i lavori sono in corso complessivamente su 48 cantieri, per un valore di oltre 148 milioni. In questi primi fine settimana di inizio estate il traffico è rimasto intenso ma scorrevole, senza criticità rilevanti. In vista dell’esodo estivo, entro fine luglio alcuni dei cantieri attivi sulle principali arterie stradali saranno completati, sospesi o ridotti di lunghezza, al fine di contenere al minimo le interferenza con i flussi di traffico. A tale scopo Anas ha dato indicazione alle imprese esecutrici di incrementare i turni di lavoro, anche nei giorni festivi e prefestivi, laddove possibile, nel rispetto dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali di categoria, come ribadito in una riunione che si è tenuta ieri nella sede Anas di Perugia».

E45

Nei giorni scorsi – aggiunge Anas – « è stato completato e rimosso un cantiere di 8 chilometri sulla E45 tra Montecastrilli e San Gemini, dove è stato sostituito lo spartitraffico centrale con una barriera new jersey di ultima generazione progettata e brevettata da Anas, denominato Ndba (National dynamic barrier Anas). La particolarità di questa barriera, alta 1,20 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione. Venerdì sarà completato e rimosso un cantiere di 4,5 km sulla E45 a San Gemini, dove sono stati risanati oltre 4mila metri quadrati di muri di sostegno. Un altro cantiere analogo di 2,5 km sarà ultimato entro il 16 luglio. Entrambi si sposteranno per proseguire il risanamento su altri tratti a minore impatto di traffico, dove le lavorazioni saranno attive anche nei giorni festivi e prefestivi con incremento delle maestranze per diminuire i tempi di completamento. Gli interventi riguardano l’idropulizia dei muri, il risanamento del calcestruzzo e la stesa di particolari vernici protettive con benefici in termini di sicurezza dell’infrastruttura e durata delle opere nel tempo».

Raccordo Terni-Orte

Si passa ad un’altra arteria: «Entro venerdì 9 luglio sarà completato e rimosso un cantiere di 2 km sulla SS675 ‘Umbro Laziale’ a Narni, dove sono stati ammodernati gli impianti di illuminazione della galleria Fornaci. I lavori rientrano nell’ambito del progetto Greenlight’, avviato da Anas con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza all’interno delle gallerie, potenziando la visibilità e la qualità di diffusione delle luci artificiali, oltre a ridurre i consumi energetici sulla rete stradale di competenza. Sempre sulla SS675, nei prossimi giorni sarà ridotto di circa 1 km un cantiere di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza. Proseguono infine gli interventi di risanamento della pavimentazione (oltre 180 km di carreggiata completati lungo la E45) che comprendono la rimozione totale – conclude la società – della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e il rifacimento di un nuovo piano viabile con asfalto drenante. Si tratta di una tipologia di interventi mai eseguita in passato che oltre a migliorare la sicurezza e il comfort di guida, consentirà una lunga durata dell’asfalto nei prossimi decenni».