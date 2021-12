Perugia-Vicenza 1-0, il Var premia il Grifo

A breve i commenti

Grifo in vantaggio con Manuel De Luca, che spara in rete dopo un batti e ribatti in area di rigore. L’esultanza è strozzata in gola ai biancorossi dalla bandierina alzata, ma una lunga review in sala Var individua un tacchetto di un difensore che tiene in gioco l’attaccante brasiliano. E parte l’esultanza.

La partita, già emozionante, si stappa definitivamente e il Grifo ha l’occasione per il raddoppio con Matos che, ben servito da Lisi, spreca un rigore in movimento. Occasione anche per il Vicenza con il neoentrato Pontisso che dal limite saggia i riflessi di Chichizola. Alvini quindi si copre inserendo anche Vanbaleghem al posto di De Luca.

Nel recupero ultimo brivido con un colpo di testa di Brosco che finisce a lato di pochissimo. Poi il fischio finale e il sospiro di sollievo, dopo tanta sofferenza e una prestazione incolore.

In attesa delle altre, Grifo nel gruppone delle squadre a 25 punti e a meno 3 dal terzo posto.

Adesso il Parma al Tardini, poi il derby al Curi.

Perugia (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Dell’Orco, Curado, Falzerano (23′ st Ghion); Segre, Burrai, Kouan (1′ st Ferrarini), Lisi (23′ st Righetti); Matos (43′ st Murano), De Luca (31′ st Vanbaleghem).

Allenatore: Alvini.

Vicenza (4-2-3-1): Grandi; Bruscagin (17′ st Pontisso), Ierardi, Brosco, Crecco (35 st Calderoni); Zonta (35′ st Alessio), Ranocchia; Di Pardo (40′ st Padella), Proia, Giacomelli; Dalmonte.

Allenatore: Brocchi.

Rete: 49′ De Luca.

Spettatori: 3114 spettatori.

Ammoniti: Falzerano, Ierardi, Kouan, De Luca

Le scelte degli allenatori

Kouan titolare, Murgia ancora in panchina nel Grifo. Brocchi senza attaccanti di ruolo: di punta giocherà l’adattato Dalmonte con il giovane Alessio in panchina. Nel Vicenza giocano titolari due umbri: il perugino Ranocchia e lo spoletino Giacomelli.

Formazioni ufficiali

Perugia (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Burrai, Kouan, Lisi; Matos, De Luca.

Allenatore: Alvini.

A disposizione: Fulignati, Rosi, Righetti, Ferrarini, Baldi, Gyabuaa, Sounas, Murgia, Ghion, Vanbaleghem, Murano, Carretta.

Vicenza (4-2-3-1): Grandi; Bruscagin, Ierardi, Brosco, Crecco; Di Pardo, Ranocchia; Zonta, Proia, Giacomelli; Dalmonte.

Allenatore: Brocchi.

A disposizione: Pizzignacco, Confente, Padella, Calderoni, Pontisso, Rigoni, Ongaro, Sandon, Alessio, Giacobbo, Lattanzio.

