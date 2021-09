Perugina, crescono produzione ed export. Ora si punta su D&G

Nel 2020, nel pieno della pandemia, il Gruppo Nestlé ha creato 132 milioni di euro di valore condiviso in Umbria, pari allo 0,6% del Pil della regione, distribuito 46 milioni di euro di salari e assicurato 82,8 milioni di euro di fatturato a fornitori e distributori: sono alcuni dei numeri più significativi dello studio “Nestlé crea valore per l’Umbria”, redatto da Althesys Strategic Consultant e presentato martedì mattina dal management italiano della multinazionale. Secondo lo stesso documento per ogni euro di prodotto venduto in Umbria dal Gruppo Nestlé, vengano generati 2,5 euro per l’economia del territorio.

Gli altri numeri

«Nel 2020 lo stabilimento Perugina di San Sisto ha registrato un volume di produzione in crescita del 10% rispetto al 2019, di cui ben il 57% dedicato all’export» ha affermato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Gruppo Nestlé Italia e Malta. «Questi numeri – ha aggiunto – dimostrano che il piano industriale per l’ammodernamento e lo sviluppo internazionale dello stabilimento Perugina di San Sisto sta dando risultati positivi nonostante le difficoltà legate alla pandemia». Il piano di rilancio e sviluppo del sito ha previsto nello specifico un investimento di 60 milioni di euro nel triennio 2016-2018, trasformandolo in un «hub internazionale» per la produzione del cioccolato in Europa.

Quasi 500 prodotti

Tra le nuove produzioni avviate ci sono i Granellati, la gamma Nero Perugina e le limited edition di Baci Perugina, a cui, dopo i lanci di Baci Rosa e Baci Gold, si è aggiunta Baci Dolce Vita, realizzata in collaborazione con Dolce&Gabbana. «All’interno della fabbrica produciamo complessivamente 496 referenze, inclusi brand quali Crunch, Kit Kat e Galak per le nostre affiliate estere con volumi sempre crescenti» ha spiegato Marco Muratori, direttore dello stabilimento perugino. «La grande professionalità, passione ed esperienza delle nostre persone che lavorano nello stabilimento di San Sisto, coniugando competenze tecniche e tradizione nel campo confiserie, costituiscono un tassello fondamentale del successo imprenditoriale della Perugina e dell’esportazione in tutto il mondo del ‘saper fare’ del nostro Paese».