Il pescatore umbro Alessio Capponi, membro dell’Asd Old Boys di Roma, sarà protagonista alla selettiva del campionato del mondo Hobie Kayak Fishing, in programma l’11 e 12 ottobre a Zahara de la Sierra (Spagna).

Capponi, alla sua prima esperienza fuori dall’Italia, affronterà due giornate di gare in un contesto di altio livello, dove i migliori specialisti internazionali si contenderanno un posto per il mondiale. Una sfida che rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per l’Asd Old Boys. Da Capponi giunge un ringraziamento agli sponsor che hanno reso possibile la sua partecipazione all’evento: Ediliama Snc, Joker Bassfishing di Mantova, Urban Beer House di Terni, Centro Fisioterapico Mosè di Terni, Magellano Viaggi di Terni, SF Sicurezza e Formazione Srl.

«Essere presente a una selettiva così importante – afferma – è un grande onore e sono determinato a dare il massimo per rappresentare al meglio il mio club e i miei sponsor, che mi hanno supportato con entusiasmo». Con la sua partecipazione a Zahara, Alessio Capponi conferma l’eccellenza e la crescita della pesca sportiva italiana in kayak, disciplina che unisce tecnica, rispetto per l’ambiente e spirito competitivo.