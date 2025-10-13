Risultato di prestigio per l’umbro Alessio Capponi che ha partecipato alla selettiva mondiale Hobie Fishing disputata nelle acque di Zahara de los Atunes (Spagna). Capponi ha conquistato la 15° posizione su 35 concorrenti, un traguardo di grande valore che gli vale il ticket per il CIKF 2026, la prestigiosa competizione internazionale che riunisce i migliori yakers del mondo.

Nonostante le difficoltà incontrate nei primi giorni di gara, Capponi ha dimostrato tenacia e spirito sportivo. A causa dello smarrimento del bagaglio, infatti, ha dovuto affrontare sia il pre-fishing che la prima giornata di gara con attrezzatura prestata da altri atleti spagnoli, ai quali ha rivolto un sincero ringraziamento per la disponibilità e la solidarietà dimostrate. Il materiale personale è arrivato solo nella serata di sabato, alla vigilia del Day 2, rendendo ancora più complesso l’adattamento alle condizioni di pesca e al campo gara.

«Non mi lamento – afferma -. Come prima esperienza all’estero, essere arrivato in top 15 in una selettiva mondiale è una grande soddisfazione. Ora la testa è già al 2026». L’atleta ha voluto inoltre ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa esperienza: Ediliama, Centro Mosè, Occhialeria Ded, Urban Beer House, SF Sicurezza e Formazione, Magellano Viaggi, Gunki.