Petardi fuori e dentro lo stadio: denunciati e ‘daspati’ tifosi ospiti

Quattro denunce e altrettanti Daspo da parte della polizia di Stato di Terni – in particolare la Digos – a seguito delle partite di calcio di serie B disputate al ‘Liberati’ dalla Ternana contro il Como (3 febbraio) e lo Spezia (11 febbraio). Le denunce riguardano due tifosi comaschi e due spezzini per l’accensione di petardi. «In occasione della partita con il Como – spiega una nota della questura di Terni – all’arrivo allo stadio degli ultras ospiti, lungo il tragitto fra via Pettini e il parcheggio ospiti, da alcuni minivan sono stati lanciati diversi petardi, avvertiti distintamente nelle zone adiacenti. In occasione della partita con lo Spezia, «all’interno del settore ospiti, pochi istanti prima dell’inizio della partita, sono stati accesi e lanciati verso il terreno di gioco due petardi».

