Petrignano, colpo fallito al bancomat: ancora carro attrezzi

Nella notte fra mercoledì e giovedì c’è stato un assalto al bancomat di Petrignano d’Assisi: erano da poco passate le due di notte quando i malviventi, nel centro abitato del piccolo paesino alle porte della città serafica, hanno tentato di divellere l’atm dopo averlo agganciato ad un carro attrezzi.

Colpo fallito

Stavolta, a differenza di tanti episodi simili (vedi elenco in basso) non sono riusciti nel loro intento perché l’operazione è stata più complessa del previsto e quindi sono stati costretti a fuggire a bordo di un’auto. Svegliati dal rumore, infatti, i residenti hanno chiamato i carabinieri. Non sono stati portati via soldi, ma pesanti lesioni sono state lasciate al muro della filiale per portar via il cancello.

