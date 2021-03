Bancomat sradicati con un carroattrezzi: la banda colpisce ancora

Furto di un carro attrezzi o di un furgone o di altro mezzo pesante, poi la corsa in una località vicina (ma non molto) e quindi il colpo in un bancomat, che viene letteralmente sradicato dal muro. È successo già 4 volte negli ultimi mesi. Succederà ancora, se non sarà fermata la banda (o le bande: non è chiaro se la mano sia la stessa in tutti i colpi).

Colpo da 20mila euro a Cortona

L’ultimo episodio si è dipanato su tre località, fra Umbria e Toscana: Ponte San Giovanni di Perugia e Umbertide, dove sono stati rubati due mezzi, infine Cortona, località Mercatelle, dove nella notte fra domenica e lunedì è stato messo a segno un colpo nella filiale della Banca Popolare di Cortona, portando via la cassa continua contenente all’incirca 20mila euro.

La fuga

I ladri hanno sfondato la vetrata protettiva piombando in retromarcia con uno dei due mezzi, poi hanno agganciato la colonnina al carro attrezzi per poi sradicarla. I mezzi sono stati abbandonati nelle campagne poco distanti, in due punti diversi. Dopodiché i banditi si sono allontanati con un terzo mezzo, che evidentemente li attendeva o che li ha scortati durante il colpo.

I furti ‘propedeutici’

I mezzi erano stati trafugati poco prima in un deposito giudiziari di Ponte San Giovanni, alla periferia di Perugia, e in un carrozziere di Umbertide. Due località nemmeno tanto vicine per la verità. Una strategia per confondere le acque.

Le indagini

Sul reato indagano i carabinieri, che stanno vagliando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.

I precedenti simili

Colpo fallito a Gubbio

Febbraio 2021: Portati via 50mila euro alla Bcc sulla Pievaiola a Perugia

Ottobre 2020: Colpo fallito a San Sisto (Perugia)