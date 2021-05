Petrucci non va nemmeno al Mugello: 18° in griglia

Danilo Petrucci in affanno – a rischio la conferma per la prossima stagione con il team Tech 3 in Ktm – anche al Mugello. Niente top 15 per il pilota ternano nelle qualifiche sul circuito del Mugello: il 9 ha chiuso al 18° posto nella Q1 girando in 1’46.548, ben distante da Marc Márquez. Non era andata meglio nelle precedenti sessioni libere, dove aveva terminato 17° in 1’46.355. Petrux scatterà dunque dalla sesta fila accanto ad altri due italiani, Michele Pirro e Luca Marini. In pole Fabio Quartararo su Francesco Bagnaia.

INTANTO PETRUX DÀ LEZIONI DI TERNANO