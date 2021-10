Piazza del Mercato: «Comune, sbrigati»

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

«Piazza del Mercato a Terni è nel completo abbandono. Dimenticata dall’amministrazione comunale, rimane l’unica piazza della città che non è ancora stata riqualificata». A parlare è Francesca, proprietaria di un salone di parrucchieri, che lavora in quella piazza da oltre 30 anni. «Dal 2008, anno in cui è stato chiuso il mercato, abbiamo avuto molta pazienza, sempre in attesa che il Comune prendesse in mano la situazione. A noi commercianti e residenti, ormai, non interessa molto del marcato, della sua vendita e della sua destinazione d’uso, è una cosa che deve interessare esclusivamente chi amministra questa città, quello che a noi preme è che questo mercato si trova in una piazza, al ridosso del corso principale della città, in cui si nota un degrado crescente. Strade malandate, poca illuminazione, scarsa pulizia e igiene e, quindi, poca sicurezza. Il Comune deve assolutamente fare qualcosa e lo deve fare prima possibile. Non possiamo più pazientemente aspettare».