di Marco Iapadre

Assessore all’urbanistica del Comune di Terni

Su piazza Mario Ridolfi e sulla sua connessione con corso del Popolo stiamo intervenendo con grande attenzione nell’ottica di assicurare sicurezza per i pedoni e nello stesso tempo salvaguardando la qualità di un’area importante che vede la presenza di edifici e pavimentazioni entrati nella storia dell’architettura non solo di questa città.

A differenza delle amministrazioni comunali caratterizzate dal chiacchierare o peggio ancora del tirare a campare, che hanno utilizzato su una pavimentazione pregiata toppe di bitume, l’amministrazione Bandecchi, l’amministrazione del fare, sta intervenendo. Ci siamo rimboccati le maniche per rispondere ancora una volta ai cittadini che utilizzano abitualmente quelle piazze e quelle strade.

Siamo intervenuti in piazza Ridolfi e corso del Popolo a seguito dei tanti incidenti stradali che si si sono avuti proprio in questi tratti. Lo abbiamo fatto nel periodo estivo perché i flussi di traffico sono meno rilevanti e consentono di lavorare con maggiore tranquillità.

Stiamo procedendo dunque sia sul versante della manutenzione ordinaria che sulla tutela degli utenti della strada. Uno degli obiettivi principali riguarda la revisione dell’organizzazione dei flussi di traffico in piazza Mario Ridolfi, eliminando situazioni di conflitto, in particolare con la componente pedonale. L’attuale configurazione prevede infatti una consuetudine di passaggi a raso e un attraversamento centrale che termina al centro dell’aiuola, creando rischi reali per gli utenti.

Le verifiche tecniche hanno rilevato gravi segni di degrado e danneggiamento del piano di calpestio in cubetti di porfido. Sono state riscontrate pesanti sconnessioni, avvallamenti, perdita di quota di calpestio, danneggiamenti alle lastre in granito, distacchi e mancanze di numerosi cubetti, deterioramento diffuso delle stuccature cementizie e ampie compromissioni della sottofondazione. Le relazioni fotografiche evidenziano come in passato siano stati effettuati interventi non risolutivi e incoerenti con il contesto, quali la mancata riparazione degli avvallamenti, l’assenza di bonifiche delle fondazioni stradali danneggiate, l’omessa ripresa delle stuccature mancanti e, in alcuni casi, l’uso di asfalto al posto degli elementi lapidei originari.

La situazione dunque impone di procedere a una manutenzione ordinaria estesa della pavimentazione stradale, in parallelo al rifacimento e alla modifica della segnaletica orizzontale, come già avvenuto in viale della Stazione. Gli interventi si stanno eseguendo per fasi e comprenderanno il reimpiego dei materiali originari, con sostituzione delle parti irreversibilmente danneggiate o mancanti.

L’amministrazione comunale vuole cogliere questa occasione per migliorare tutta la funzionalità dell’area e per questo, senza alterare la composizione architettonica della piazza, saranno portati a termine interventi di messa a norma, anche acquisendo il parere della Soprintendenza

In occasione delle opere di bonifica gli uffici tecnici hanno fatto una prova d’ingombro per valutare eventuali impatti a livello progettuale. Per questo motivo sono stati posizionati cigli di prova poi rimossi al termine della verifica. Un test che i tecnici hanno riscontrato utile al fine della redazione di un progetto definitivo.

