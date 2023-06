Picchia l’ex marito, aggredisce gli agenti di polizia e ha un malore: arrestata

Ha prima colpito l’ex marito. Poi minacce e aggressione agli agenti della polizia di Stato intervenuti: protagonista una 50enne, arrestata per resistenza a pubblico ufficiale ad Assisi dopo l’intervento nella sede di un’associazione religiosa.

Caos e pugni

Il richiedente dell’intervento ha riferito agli agenti che l’ex moglie si era presentata per parlare con l’ex marito. Al diniego era andata in escandescenza, minacciando e inveendo contro l’uomo. Mentre i poliziotti tentavano DI interloquire con la donna, improvvisamente, prima che gli agenti e il richiedente potessero contenerla, questa ha avvicinato l’ex marito – nel frattempo uscito dalla sede dell’associazione – aggredendolo con dei pugni al volto. A vuoto i tentativi di calmarla, l’atteggiamento aggressivo è proseguito anche nei confronti della polizia di Stato.

Il malore

A questo punto la donna ha avuto un malore e gli agenti hanno chiesto l’aiuto degli operatori sanitari del 118. «Subito dopo, sul posto è sopraggiunto un amico della donna, un cittadino peruviano, classe 1998, il quale – in palese stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche – ha iniziato ad insultare e minacciare gli agenti, arrivando persino a spintonarli», spiega la questura. Per lei sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale, più la denuncia per minacce. L’arresto è stato convalidato.