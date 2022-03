Piediluco, ancora fiamme a Mezzelvetta: domate dai pompieri

Ore 16.20

L’incendio è stato spento. Le squadre dei vigili del fuoco di Terni e dell’Agenzia forestale della Regione stanno provvedendo alla bonifica e ad un sopralluogo per evitare la ripresa delle fiamme.

Ore 14.25

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio. Un mezzo del 115 è stato posto a protezione di un’abitazione che comunque è in sicurezza e al momento lontana dal fronte.

Ancora un intervento dei vigili del fuoco di Terni – il terzo nel giro di pochi giorni – a Piediluco, in località Mezzelvetta. Questa volta per un incendio boschivo che, divampato nel primo pomeriggio di mercoledì, vede impegnate due squadre e quattro mezzi, per un totale di dieci unità. L’intervento è in corso.