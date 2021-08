Piscine dello Stadio: la nuova stagione natatoria riparte con impegno e ambizioni

Pubbliredazionale

Il periodo è quello classico delle ferie ma alle Piscine dello Stadio, a Terni, ed in particolare nel team di Stadium, si lavora alacremente per la nuova stagione natatoria – agonistica e non – che è alle porte. Un lavoro che parte da lontano – dal 2017 – quello dei tecnici di Stadium e che, tassello dopo tassello, ha portato ad uno sviluppo sul piano organizzativo e tecnico, tale da far centrare importanti obiettivi anche sul piano dei risultati sportivi.

Vittorie in serie

La stagione 2020/2021 si è infatti conclusa con vittorie in serie nei campionati regionali: quella della categoria ‘Esordienti B’ a fine maggio a Perugia, degli ‘Esordienti A’ a metà giugno a Città di Castello e quella ottenuta nella categoria ‘Ragazzi’ – oltre ai terzi posti nelle categorie ‘Junior’ e ‘Assoluti’, nonostante alcune importanti assenze – ai recenti campionati regionali assoluti e di categoria che si sono tenuti fra Terni e Città di Castello. Un palmares importante, che arricchisce quanto già ottenuto negli anni passati, e che è il miglior viatico possibile ad una stagione – la 2021/2022 – che ripartirà ufficialmente il prossimo 6 settembre con le convocazioni presso le Piscine dello Stadio.

Non solo ‘agonistica’

Ma ‘Stadium’ non è solo agonistica, visto che fra le attività – quelle che rappresentano un po’ l’asse portante – ci sono anche baby nuoto, scuola di nuoto, ‘propaganda’, master ma anche attività per le gestanti e nuoto libero. Tutti ambiti che vedono impegnati tecnici federali, il cui impegno ha consentito a Stadium – dal 2017 ad oggi – di rispettare obiettivi e cronoprogramma, puntando ora a traguardi sempre più ambiziosi.

Lo staff tecnico. Info e iscrizioni

Lo staff può contare su alcune figure affermate. A partire dal direttore sportivo Mauro Esposito, affiancato da collaboratori che – per la categoria ‘Esordienti A e B’ – vanno dal coordinatore tecnico Francesco Langeli agli allenatori Francesco Pezzanera, Sofia Martini e Alessandro Graziano. Le categorie ‘Ragazzi’, ‘Juniores’ e ‘Assoluti’ possono invece contare sulle figure degli stessi Pezzanera, Langeli, Ludovico Oreglia e Luca Santini. Per info, prove e iscrizioni è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 334.2585065. Sarà possibile iscriversi già dalla settimana successiva quella di Ferragosto, mentre la scuola di nuoto aprirà i battenti il prossimo 15 settembre.