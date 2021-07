Piscine stadio Terni, torna la normalità per valori dell’acqua

Stop al campionato regionale in corso e tutti a Città di Castello – come chiesto dalla Fin e accettato dal Comune – per ultimare la manifestazione interrotta post controllo della Usl Umbria 2 nella giornata di mercoledì. A due giorni di distanza dall’episodio – coinvolta la vasca esterna – il gestore delle piscine dello stadio di Terni, Stadium Wellness & Health, rende noto che a seguito «degli interventi tempestivamente effettuati, i valori istantanei dell’acqua sono rientrati nei parametri della normalità e si è in attesa degli esiti dei suoi valori certificati. Al fine di evitare strumentalizzazioni dell’accaduto nonché il diffondersi di notizie distorte, la società comunica che tutte le verifiche eseguite sino ad oggi sull’acqua delle Piscine dello Stadio non hanno accertato la presenza di batteri, né altri elementi fisici, biologici, o chimici fuori la norma». L’azienda sanitaria locale aveva riscontrato dei valori difformi. Dunque niente balneabilità e necessario trasferimento degli atleti – non pochi – a Città di Castello.

