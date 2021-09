Pistola in mano, assalta due attività: è caccia all’uomo

Un doppio colpo nel giro di poche ore a danno di bar. A Perugia e Città di Castello, con protagonista la stessa persona: i carabinieri stanno indagando per risalire al responsabile di due rapine avvenute nel pomeriggio di sabato. Fortunatamente tra i clienti nessuno è rimasto ferito. Il bottino è ancora da quantificare.

Con pistola

L’uomo è entrato in azione con il volto coperto e utilizzando una pistola – da stabilire se vera o meno – per ottenere il bottino incassato durante la giornata: il rapinatore si è mosso da San Martino in Campo da San Martino in Campo fino alla frazione Promano (Città di Castello) con un’auto rubata, dove ha colpito un bar in presenza di alcuni clienti. Dalle prime testimonianze raccolte si tratterebbe di una persona italiana. Al vaglio dei militari le immagini registrate dalle telecamere per la videosorveglianza.