Playoff serie C: Perugia-Rimini 0-0. Il Grifo soffre ma passa il turno

Giovanni Cardarello

Tornano a riempirsi, almeno nei settori dove è possibile, gli spalti del Renato Curi per questo primo turno della lotteria dei playoff promozione del Campionato di Serie C, 4.500 i tifosi presenti. In cartellone la sfida, infinita in questa stagione, tra il Perugia di Formisano e il Rimini di Troise, la quarta della serie.

Rimini che peraltro, fino ad oggi, è stata una delle bestie nere del Grifo nel 2023-2024, due pareggi e una sanguinosa sconfitta costata l’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria i precedenti stagionali.

Una sfida complessa, intensa, decisamente non spettacolare, una sfida in cui al Perugia bastava uno 0-0 per passare al turno successivo.

E zero a zero è stato, con i padroni di casa che raramente hanno impensierito Colombi, 6 di stima per lui ma interventi reali nessuno.

Decisamente più intraprendente il Rimini di Troise che dopo aver eliminato il Gubbio ha sfiorato in almeno tre di occasioni il colpo grosso anche a Perugia.

Al 29’ con Lamesta, che impegna severamente Adamonis, al 52’ con Langella che costringe la difesa dei padroni di casa con un salvataggio affannoso e al 79’ quando Morra gira di poco alto sopra la traversa. Ma alla fine della fiera la difesa del Perugia tiene botta, centra l’obiettivo del passaggio del turno e della prossima settimana si affaccia alla fase nazionale. Domani mattina alle 9.30 il sorteggio dell’avversaria, il Perugia non sarà testa di serie ma l’avventura continua

IL TABELLINO DI PERUGIA-RIMINI 0-0

Perugia (3-4-2-1): Adamonis 6,5; Lewis 6, Vulikic 6, Dell’Orco 5,5 (76’ Sourè sv); Mezzoni 6, Torrasi 6, Iannoni 6,5, Lisi 5,5 (57’ Kouan 5,5); Paz 5,5 (65’ Seghetti 6), Matos 5 (76’ Cudrig sv) ; Vazquez 5,5 (76’ Sylla sv). Allenatore: Formisano 5,5

Rimini (3-5-2): Colombi 6; Lepri 6,5 (85’ Del Carro sv), Gorelli 6, Semeraro 6; Malagrida 5,5 (68’Garetto 6), Langella 6,5, Megelaitis 6,5, Marchesi 5,5 (68’ Capanni 6), Sala 6,5 (78’ Cernigoi sv); Lamesta 5,5 (76’Ubaldi sv), Morra 6. Allenatore: Troise 6,5

Reti: 0-0

Ammoniti: Megelaitis; Del Carro

Espulsi: –

Arbitro: Ruben Arena di Torre del Greco

Assistenti: Fabio Catani di Fermo e Stefano Franco di Padova.

Quarto uomo: Abdoulaye Diop di Treviglio.

Var : Matteo Gariglio di Pinerolo

Avar : Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.