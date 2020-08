Pescara-Perugia 2-1, per evitare la C serve vincere al Curi

Ora serve una grande prova al Curi. Di quelle che mancano da troppo tempo perché il Perugia dovrà vincere, non ci sono alternative. Altrimenti sarà retrocessione in serie C: il Grifo perde l’andata del playout a Pescara per 2-1 dopo aver concluso la prima frazione in vantaggio con un gol di Kouan. Poi il disastroso secondo tempo – terminato al minuto 101 – con la rimonta dei biancazzurri e l’inutile forcing finale. Di Galano e Maniero le reti del Delfino. Venerdì sera l’appuntamento decisivo della stagione: in caso di assoluta parità nel numero di gol all’attivo si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i tiri di rigore.

PERUGIA IN SILENZIO NEL PREPARTITA

Trenta minuti di sbando

Fatale per Falzerano e compagni la parte centrale del secondo tempo, dominata dagli abruzzesi per intensità e capacità di creare pericoli. Di fatto il Perugia si è rinchiuso nella propria metà campo senza mai uscire, dando troppo spazio alle avanzate biancazzurre: il colpo di testa di Galano – lasciato solo in area – e il rigore di Maniero (tocco di mano di Falcinelli, il Var ha confermato la decisione di Marinelli) hanno capovolto il punteggio. Di chance rilevanti nei venti minuti finali nemmeno l’ombra. Servirà ben altro al Curi. Dall’altro lato il Pescara si è messo in evidenza anche per la chiara condotta antisportiva – in pieno recupero è stato lanciato un secondo pallone sul terreno di gioco con il Grifo in attacco, espulso il team manager – negli istanti conclusivi del match.

Kouan aveva sbloccato



Era stata la combinazione tra Falzerano – clamoroso il suo errore tecnico nel contropiede a metà primo tempo in situazione di 3 contro 1, sbagliato l’assist per Falcinelli in profondità – ed il 21enne ivoriano a bucare la retroguardia del Pescara: ottima la coordinazione del centrocampista per battere Fiorillo in diagonale e mandare il Grifo al riposo in vantaggio. In precedenza occasioni per Falcinelli e Pucciarelli in una gara equilibrata e con ritmi non elevati. Da segnalare il primo episodio Var per la valutazione di un presunto tocco di mano di Gyömbér su un calcio d’angolo biancazzurro: Marinelli ha lasciato proseguire tra le proteste dei padroni di casa.

Pescara-Perugia 2-1, il tabellino



Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo; Kastanos (82′ Crecco), Palmiero (71′ Busellato), Memushaj; Galano (86′ Bettella), Pucciarelli (86′ Borrelli), Maniero (82′ Bočić).

Allenatore: Andrea Sottil

A disposizione: Alastra, Farelli, Elizalde, Del Grosso, Bruno, Busellato, Melegoni, Clemenza, Pavone.

Perugia (3-4-2-1): Vicario; Rosi, Gyömbér, Sgarbi (71′ Nzita); Mazzocchi, Carraro, Kouan, Falasco (85′ Dragomir); Falzerano (63′ Buonaiuto), Capone (63′ Nicolussi); Falcinelli (72′ Melchiorri).

Allenatore: Massimo Oddo

A disposizione: Albertoni, Fulignati, Righetti, Konate, Iemmello.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli (assistenti Chistian Rossi di La Spezia ed Edoardo Raspollini di Livorno, quarto uomo Lorenzo Illuzzi di Molfetta). Addetto al Var Valerio Marini di Roma1

Reti: 58′ Galano, 68′ r. Maniero (PES); 40′ Kouan (PER)

Ammoniti: 84′ Busellato (PES); 21′ Gyömbér, 59′ Mazzocchi (PER)

Recupero: 3; 6

Secondo tempo

9o+11′ Termina l’incontro.

90+9′ Tiro di Mazzocchi fuori misura.

90+3′ Espulso il team manager del Pescara. Gioco fermo per diversi minuti.

90+2′ Proteste Perugia: la squadra era in fase d’attacco e qualcuno della panchina del Pescara ha gettato in campo un secondo pallone, facendo interrompere il gioco.

86‘ Dentro Bettella per Galano e Borrelli per Pucciarelli.

85‘ C’è Dragomir per Falasco nel Perugia. Problemi fisici per quest’ultimo.

84‘ Ammonito Busellato per gioco falloso.

82′ Dentro Bočić e Crecco nel Pescara, fuori Maniero e Kastanos.

80′ Contropiede Pescara: Galano avanza e calcia con il sinistro di potenza, Vicario respinge. Calcio d’angolo.

77′ Angolo di Nicolussi e stacco di Buonaiuto: palla sull’esterno della rete.

70′ Serie di sostituzioni nelle due squadre: entrano Busellato nel Pescara, Nzita e Melchiorri nel Perugia.

68′ GOL PESCARA! Maniero non sbaglia dagli undici metri.

66′ Rigore per il Pescara: Marinelli punisce un tocco di mano di Falcinelli sugli sviluppi di un corner. Il Var conferma.

66‘ Vicario smanaccia in corner un tiro dalla bandierina dalla sinistra.

63′ Fuori Capone per Nicolussi e Falzerano per Buonaiuto.

62‘ Super Vicario sul colpo di testa di Campagnaro: il portiere tiene a galla il Perugia.

62‘ Vicario para il tiro ravvicinato di Memushaj, Grifo in affanno.

59′ Giallo per Mazzocchi.

58′ GOL PESCARA! La retroguardia del Perugia si addormenta sul cross di Masciangelo dalla sinistra e Galano, libero da marcature, colpisce di testa al centro dell’area per l’1-1 dei padroni di casa.

57′ Tiro di Falzerano di potenza dalla lunga distanza: nessun problema per Fiorillo. Palla sul fondo.

54‘ Tentativo di Pucciarelli con il mancino: ancora una volta il tiro termina lontano dallo specchio della porta.

50′ Gli abruzzesi ci provano, ma domina l’imprecisione tra i ragazzi di Sottil.

46‘ Inizia il Pescara.

Falzerano alla fine del primo tempo

«Siamo ancora 0-0. La partita – il commento del centrocampista al termine della prima frazione ai microfoni di Dazn – è lunga e c’è il ritorno a Perugia. Impossibile in questo momento esultare, dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo; stiamo tenendo bene il campo e abbiamo concesso poco. La difficoltà è mantenere certi ritmi».

Primo tempo

45+’3 Termina il primo tempo.

43′ Proteste Pescara per un presunto tocco di mano di Gyömbér in area sugli sviluppi di un angolo: ricorso al Var e si prosegue. Intervento tutt’altro che preciso dell’Roma.

40′ GOL PERUGIA! Cross di Falzerano in velocità dalla destra e Kouan, da posizione defilata dall’altro lato, con un mancino al volo in diagonale beffa Fiorillo. Grifo in vantaggio.

36′ Gara equilibrata senza spunti di rilievo da una parte e dall’altra. Ritmi bassi.

31′ Falcinelli riceve ai venti metri, si gira e calcia con il mancino: Fiorillo, incerto, respinge la conclusione.

29′ Pucciarelli difende palla in area, si gira e con il mancino cerca il secondo palo: la palla non esce di molto rispetto allo specchio della porta.

22‘ Tiro-cross di Memushaj da calcio piazzato al limite dell’area: Scognamiglio, di testa, non indirizza bene.

21′ Ammonito Gyömbér per un intervento pericoloso con la gamba.

20′ Clamoroso errore in 3 contro 1 di Falzerano in campo aperto: assist pessimo in profondità, inarrivabile sia per Capone che per Falcinelli.

15‘ Punizione di Falasco e stacco aereo di Kouan al centro dell’area: palla sul fondo.

12‘ Meglio il Perugia in questa fase, pur senza creare pericoli alla retroguardia biancazzurra.

7′ Tiro di Masciangelo dalla lunga distanza: Vicario mette in calcio d’angolo. Primo squillo Pescara.

3‘ Iniziativa del Pescara in avvio.

1‘ Calcio d’inizio per il Perugia.

Le scelte di Oddo: fuori Iemmello

Il tecnico biancorosso lascia fuori dallo schieramento iniziale Iemmello, Dragomir e Nicolussi Caviglia: il tridente offensivo è composto da Falzerano e Capone in appoggio a Falcinelli, in mediana c’è Kouan accanto a Carraro. Rosi, Gyömbér e Sgarbi compongono il pacchetto difensivo davanti a Vicario.