Pnrr, borghi Umbria: trionfa Cesi. In arrivo 20 milioni di euro

Pnrr attrattività borghi, a trionfare è Cesi. La frazione di Terni è la prescelta tra i 19 finalisti: «La progettualità è ritenuta la più completa ed idonea a rappresentare l’Umbria per la realizzazione del progetto pilota», l’ufficializzazione della Regione. Vale venti milioni di euro.

L’esito

A stabilirlo è il nucleo di valutazione composto da professionalità interne ed esterne della Regione: «Lo studio di fattibilità presentato dal Comune di Terni per il borgo di Cesi, in base all’esame effettuato dal nucleo di valutazione, ha ottenuto il punteggio più alto ed è stato scelto a rappresentare l’Umbria. Gli esiti dell’istruttoria tengono conto della progettualità e del rispetto dei termini di fattibilità e realizzabilità previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza», spiega l’assessore Paola Agabiti. I singoli progetti sono 45.

L’ammissibilità definitiva e l’esultanza



Che succede ora? «In seguito all’approvazione della delibera odierna si procederà in stretta collaborazione con il Comune di Terni – chiude la Agabiti – al completamento degli adempimenti per trasmettere la candidatura al Ministero della Cultura entro il termine del 15 marzo. Lo stesso Ministero procederà ad una successiva istruttoria e valuterà la definitiva ammissibilità del borgo». Il Rup è il funzionario tecnico di palazzo Spada, Federico Nannurelli. «È una notizia bellissima – afferma l’assessore comunale ai lavori pubblici e vice sindaco, Benedetta Salvati – che premia il nostro grande impegno, il nostro coraggio nell’accettare ogni sfida e soprattutto la partecipazione di tanti che si sono adoperati perché questo sogno si realizzasse». Per la Lega «si tratta di un riconoscimento del lavoro dell’assessorato e di tutta l’amministrazione comunale che viene premiata per la sua indubbia capacità progettuale, peraltro attestata dalla partecipazione a numerosi bandi del Pnrr. Questa amministrazione ha dimostrato la capacità di conquistare fondi per il nostro territorio, per il suo sviluppo anche in un’ottica turistica e culturale. Siamo sicuri che questo progetto sarà valore aggiunto per Terni e per tutta l’Umbria. Siamo sicuri che seguiranno altri successi da parte di questa amministrazione che molto sta facendo in termini di rilancio di Terni e che ha già portato tanti finanziamenti sia pubblici che privati». Il capogruppo Federico Brizi si «è trattato di un atto coraggioso».