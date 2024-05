Pnrr Cesi, osservatorio: appalto alla Atlante di Angri, l’unica a presentare offerta

di S.F.

Adeguamento funzionale dell’edificio, lavoro sulla distribuzione interna per realizzare i nuovi servizi igienici, finiture interne/esterne, sostituzione degli infissi e rifacimento della cupola esistente. Sono le tipologie d’intervento previste per l’appalto del Pnrr di Cesi per l’osservatorio astronomico ‘Bellelli’: c’è l’aggiudicazione all’unica società – su 14 – che ha risposto all’invito del Comune di Terni, vale a dire la Atlante srl di Angri (Salerno). La stessa che si è ‘presa’ il lavoro per il campo sportivo.

PNRR CESI, L’ATLANTE DI ANGRI SI PRENDE ANCHE IL LAVORO PER IL CAMPO SPORTIVO

IL PNRR DI CESI: PRESENTAZIONE, FOTO E PROGETTI

L’operazione

Tutte le altre (Asfalterni, Cantieri srl, Gefim, Gregori Costruzioni, Impresa edile Moretti Mauro, Lupini srl, Nuova Lampex srl, Nuova Tonelli, Pernazza Group, Prosperini srl, R.A. Costruzioni srl, Rea srl e Tec Costruzioni Generali srl) non hanno presentato l’offerta. Dunque via libera alla società campana con un punteggio di 100/100, importo di aggiudicazione da 189.069 euro e ribasso dell’1% rispetto alla base di gara. Si occuperà della progettazione e dell’esecuzione dell’intervento. Nel dettaglio ci sarà «la realizzazione di una struttura leggera in legno (pilastri in legno di cerro e copertura in legno lamellare) ancorata ad una fondazione in calcestruzzo; sarà in parte chiusa con infissi vetrati, fissi e apribili, in alluminio con finitura effetto legno. Esternamente è prevista la sistemazione della pavimentazione che conduce all’ingresso, con pendenze volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare il suo rifacimento con lastre di pietra calcarea ad opera incerta; è inoltre prevista la sistemazione del terreno dell’area pertinenziale al fine di raccordare la pavimentazione di progetto con il terreno».