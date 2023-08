Pnrr Terni: 482 mila euro per un autobus elettrico, parte il maxi ordine da 5 milioni

di S.F.

La Karsan Europe srl di Torino e la Rampini Carlo spa di Passignano sul Trasimeno. Erano le due ditte – le amministrazioni si muovono attraverso un accordo quadro Consip, non c’era molta scelta – in lizza per l’acquisto dei nove autobus elettrici nell’ambito del Pnrr Terni: è arrivato il via libera per l’ordine diretto di fornitura per un quadro economico di progetto di 5,6 milioni di euro ed un importo lordo da 5,3 milioni. L’iter è in mano al responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Nazareno Claudiani. Il prezzo netto per un singolo mezzo è di 482 mila euro.

LUGLIO 2023, AFFIDATO IL PROGETTO PER L’AREA DI RIFORNIMENTO

L’ITER PER LA STAZIONE RIFORNIMENTO IDROGENO: SI FA IN VIA ANGELINI

L’ordinativo

In sostanza è stato dato l’ok – firma la dirigente Gioconda Sassi – all’approvvigionamento degli autobus elettrici che, come noto, rinforzeranno il trasporto pubblico locale. Tuttavia il semaforo verde non è per la prima ditta in graduatoria, la Karsan Europe. Motivo? «Contattata anche per conferme sugli optional disponibili, esso comunicava, a mezzo email, di aver raggiunto il massimale di mezzi a loro disposizione e pertanto impossibilitato ad accettare ulteriori ordinativi». Da qui l’unica via di andare a bussare alle porte della Rampini per la fornitura di nove autobus corti plug-in.