Pnrr Terni, Tpl e area rifornimento autobus elettrici: progetto affidato, 40% ribasso

La Tp Terni Progetti srl di via del Rivo. Ecco la società che si occuperà di una progettazione Pnrr particolare, finora rimasto ‘nascosto’ rispetto agli altri: c’è il via libera in riferimento alla realizzazione dell’infrastruttura di supporto per l’alimentazione di autobus elettrici da adibire al Trasporto pubblico locale che, come noto, sarà realizzata in via Tito Oro Nobili non distante dalla stazione ferroviaria. A gestire l’iter sono in particolar modo la responsabile unica del procedimento Marta Frittella e il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni.

Il valore e l’area



Il quadro economico dell’intervento è da 804 mila euro ed è legato all’altro interventoi Pnrr su questo fronte, vale a dire l’acquisto di un numero minimo (nove) di autobus elettrici per oltre 5,6 milioni di euro. Bene, qual è la novità? Si è affidata la progettazione della fattibilità tecnica-economica ed esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza: l’offerta accettata è di 49.589 euro, con ribasso di poco superiore al 40% rispetto all’importo stimato. Niente da fare per le altre società in lizza: Seingim Global Service (12,68%), l’ingegnere Monica Meniconi (15%) e Sgm Associati (25,50%). Ora palla al numero uno della Tp Progetti, Luigi Baldoni, il firmatario per la stipula contrattuale. L’area individuata è in via Tito Oro Nobili per un totale di circa 5.300 metri quadrati di proprietà comunale in seguito al contratto di compravendita con Ferrovie dello Stato Italiane – 28 settembre 2018 -, con costituzione della servitù perpetua di passaggio pedonale e carrabile diurna/notturna in favore di Rfi.