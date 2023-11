Terni, camposcuola: «Restrizione tempi? 1-2 mesi al massimo»

di S.F.

Riduzione delle tempistiche per la conclusione del restyling Pnrr del camposcuola ‘Casagrande’ di Terni? Possibile, ma «di uno o due mesi al massimo». Dunque, salvo particolari accelerazioni o sovrapposizioni nei lavori, sarà complicato vederlo riqualificato del tutto prima di gennaio 2025. È quanto emerso giovedì mattina in I commissione in seguito all’audizione del responsabile unico del procedimento per il Comune, vale a dire il geometra Stefano Fredduzzi. L’operazione è concretamente iniziata da poco più di un mese, l’11 ottobre.

CAMPOSCUOLA OFF-LIMITS: ATLETICA LEGGERA ALLA MAZZINI

SETTEMBRE 2023, PARTE IL RECUPERO: DATA FINE LAVORI FEBBRAIO 2025

Il riepilogo

Il cronoprogramma prevede 540 giorni di lavoro e completamento per il 25 febbraio 2025 con il lavoro della Co.Ge.Ben srls da 1 milione e 147 mila euro. Il Rup, mostrando numerose slides, ha fatto il punto della situazione ed esposto ai consiglieri ciò che sarà fatto su pista, tribuna, edificio spogliatoi e nuovi ingressi. C’è un bel po’ da fare. Le torri faro invece vanno bene così. Il tema principale era tuttavia legato ai tempi: «Si sta valutando per cercare di comprimere, soprattutto per ciò che concerne la pista. Quella è da fare con temperature idonee». Fredduzzi ha portato a palazzo Spada un campioncino del topping che verrà utilizzato per il rifacimento. I più curiosi, al solito, sono i consiglieri di AP con Roberta Trippini in testa: «Ci sarà uno spazio ristoro per gli atleti e la copertura della tribuna?». Negativo in entrambi i casi. Motivo? «I fondi, altrimenti si sforava», la concisa spiegazione del geometra. D’altronde solo il restyling della pista costa 600 mila euro. E niente ampliamento degli spogliatoi in quanto, dopo la verifica preliminare degli spazi per consentire le attività previste, è venuto fuori che «ci rientriamo, seppur stretti». Per quel che concerne la modalità di fruizione – l’input è stato di Raffaello Federighi – se ne parlerà più avanti con l’ufficio sport.

LA RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE – DOCUMENTO

I DETTAGLI DEL RESTYLING

Compressione

Domande anche da parte di Federica Mengaroni (AP), Josè Kenny (IpT) e Marco Cecconi (FdI): «Si è fatto un gran parlare dei 540 giorni e Fredduzzi ci ha detto che stanno valutando su come ridurre. Quali potrebbero essere i ‘risparmi’ reali ed i miglioramenti della performance della ditta?», la richiesta di quest’ultimo. Il Rup su questo fronte è stato chiaro: «L’appaltatore ha presentato un cronoprogramma e stamattina si sta vedendo se hanno chance di incrementare la forza lavoro rispetto agli impegni già presi. Ad esempio lavorando in contemporanea su tribuna e pista. Certo, al massimo si parla di uno o due mesi in meno». In ogni caso la parola fine – salvo ulteriori aggiornamenti – si avrà tra dicembre 2024 e febbraio 2025. In loco per ascoltare gli assessori a Pnrr e sport, Giovanni Maggi e Marco Schenardi.