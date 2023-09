Terni, camposcuola off-limits: atletica leggera alla Mazzini per quattro società

di S.F.

La concessione in orario extrascolastico delle palestre delle scuole primarie e secondaria di I grado alle società sportive, tempo di chiudere il cerchio in Comune. Ci ha pensato la dirigente Emanuela De Vincenzi a firmare il documento per il via libera: rispetto al passato c’è una novità di rilievo, vale a dire il camposcuola ‘Casagrande’ off-limits per il restyling Pnrr e la necessità di riposizionare i protagonisti dell’atletica leggera. Il bando era stato pubblicato lo scorso 28 luglio.

PNRR CAMPOSCUOLA, NEL FEBBRAIO 2025 PREVISTO IL COMPLETAMENTO

Dove vanno

Amatori Podistica Terni, Asd Lanciatori Terni, Asd Ternana Marathon Club e Athletic Terni avranno a disposizione per l’atletica leggera la palestra dell’istituto Mazzini, «anche in compresenza tra loro». Altre undici strutture sono coinvolte: si tratta del Fatati di Campomaggiore, Da Vinci e Nucola, Vittorio Veneto, De Filis, Brin, XX Settembre, Falcone/Borsellino, Marconi, Le Grazie, Donatelli Don Milani e Oberdan/Ratini. «Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, enti o associazioni e dovranno essere assicurati», viene specificato. In caso di danni all’impianto e alle attrezzature sarà la direzione lavori pubblici a valutare il tutto.

Le società

Al bando hanno risposto – oltre alle quattro già citate – anche Baraonda Onlus, Bosico Basket, Bosico Volley, Cai sezione di Terni, Asd Ciemme, Colleluna Volley, Comitato Terni Volley, Euro Sport Club, Asd Gioco Movimento, Asd Gymnica, Leo Basket, Officina Volley, Pink Basket, Polisportiva Acli, Clt, Quelli che lo sport Piediluco, San Giovanni Bosco, Asd Tacito, Tuttingioco Libertas, Uisp e Volley School San Martino. In tutto ventiquattro. Al 27 settembre hanno dato disponibilità dieci istituti: Campomaggiore, Nucula, Vittorio Veneto/Mazzini, De Filis, Oberdan/Ratini, Brin, XX Settembre/Falcone Borsellino, Donatelli, Marconi e Le Grazie.