Pnrr Terni, ex chiesa del Carmine: progetto in direzione Avellino

di S.F.

La Andromeda Ingegneria ed Architettura srl di Zungoli, nell’Avellinese. Questo l’operatore in testa alla graduatoria – per ora non c’è l’aggiudicazione efficace, ci sono da fare un po’ di controlli – dell’appalto del Comune di Terni per la riqualificazione dell’ex chiesa del Carmine all’interno del parco La Passeggiata, con tanto di adeguamento strutturale della copertura. Rispetto ai sei in lizza c’è stato un taglio immediato per mancanza di requisiti.

IL PROGETTO PER L’EX CHIESA DEL CARMINE – DOCUMENTO

Maxi ribasso: serve la verifica

Si tratta di uno dei lavori legati al Pnrr, vale 1,5 milioni di euro. In questo caso si tratta di affidare il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza per un valore base di 211.840 euro, seppur buona parte sia opzionale: la graduatoria è stata approvata con in testa la società campana che in fase di gara ha offerto un ribasso del 64,6% per un prezzo unitario da 74.991 euro, quindi a seguire tutti gli altri. In un primo momento c’era stata il via libera provvisorio a favore dell’architetto Francesco Pintaudi di Brolo (Messina) che, invece, si era fatto avanti con un ribasso di ‘solo’ il 46%. Quadro non ancora definito tuttavia, motivo? «L’operatore economico dovrà fornire adeguate giustificazioni a comprova della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità». In questa procedura negoziata non c’è alcuna società umbra coinvolta.