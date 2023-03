Pnrr Piediluco: il maxi appalto integrato da 3 milioni se lo giocano in due. Sfida Terni-Rieti

di S.F.

Una società ternana, la Castellani & Gelosi (già in campo nell’ambito del Pnrr per la realizzazione del polo sportivo polifunzionale di San Giovanni), ed una di Rieti. Saranno loro a giocarsi il maxi appalto integrato da oltre tre milioni di euro – il quadro economico complessivo raggiunge i quattro milioni – per il completamento e la rigenerazione del centro nautico ‘Paolo d’Aloja’ a Piediluco, vale a dire la sede del centro di preparazione olimpica del canottaggio: mercoledì pomeriggio c’è stato il primo check per vedere chi, tra i dieci invitati, ha risposto. Il 20% e dunque sarà sfida a due. Ora tocca alla commissione esaminatrice valutare le buste tecniche ed economiche. La proposta di aggiudicazione dovrà essere firmata entro la fine di marzo: in ballo c’è la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il restyling dell’area.