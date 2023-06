Pnrr Terni, impianto sportivo polivalente a San Giovanni da 2 milioni: si inizia

di S.F.

La bonifica bellica è ancora da concludere. Fatto sta che per l’impianto sportivo polifunzionale di piazzale Senio, a Terni, ci si mette in marcia per bene: c’è la notifica preliminare di cantiere per il progetto Pnrr da importo contrattuale di 2 milioni e 292 mila euro – il quadro economico complessivo è invece da 3 milioni – nella zona di San Giovanni. Giovedì è prevista la consegna dell’area da parte del Comune per la cantierizzazione. Palla in mano alla Castellani & Gelosi di via Roma, vincitrice della procedura negoziata con un ribasso del 7,75%.

Gli sport

L’impianto polivalente sarà per basket, pallavolo e ginnastica. Nelle scorse settimane nell’area – siamo a pochi passi dal ciclopattinodromo Perona – è entrata in azione la Coger di Coronella Gennaro srl di San Marcellino di Caserta per la bonifica bellica, ora invece tocca alla Castellani & Gelosi. Tempistiche per l’ultimazione? Nel capitolato d’appalto sono indicati 365 giorni dal verbale di consegna. Dunque dall’8 giugno 2023, sempre che non ci siano slittamenti. Dall’estate 2024 la zona dovrebbe avere il suo nuovo impianto sportivo. A gestire l’iter è il responsabile del procedimento, l’ingegnere Matteo Bongarzone.