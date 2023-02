Pnrr Terni, polo sportivo San Giovanni: risponde 1 ditta su 15. Appalto aggiudicato

di S.F.

Rincaro prezzi e periodo storico complicato fanno riflettere e non poco gli imprenditori prima di ‘buttarsi’ sugli appalti del Pnrr. Lo testimonia – era accaduto lo stesso con la ciclabile di collegamento tra Rivo e Bramante, poca partecipazione anche per la ‘Casa delle musiche’ – anche la procedura negoziata legata alla realizzazione del polo sportivo di piazzale Senio, nel quartiere di San Giovanni a Terni: mercoledì mattina è arrivata la proposta di aggiudicazione a favore dell’unica ditta sulle quindici invitate dal Comune. Tutte umbre. Si tratta della ternana Castellani & Gelosi.

L’aggiudicazione

Non ci è voluto granché – l’iter si è svolto nell’ufficio del Rup, Matteo Bongarzone – per la verifica considerando che, appunto, c’era solo una ditta da verificare dopo il soccorso istruttorio scattato in occasione della prima apertura di lunedì 30 gennaio. Alla fine a realizzare la struttura sportiva con base d’asta fissata a 2 milioni 255 mila euro sarà la Castellani & Gelosi: la società ha offerto un ribasso del 7,75% e ha ricevuto la proposta di aggiudicazione che, da prassi, diventerà efficace dopo il check dei requisiti. L’impianto polivalente sarà per pallavolo, ginnastica e basket.