Pnrr Terni, palestre e scuole: ammessi zero progetti su quattro

di S.F.

Aumentare la disponibilità di palestre ed impianti sportivi con la nuova realizzazione o la messa in sicurezza di strutture già esistenti. Questo l’obiettivo lanciato dal ministero dell’Istruzione per l’avviso pubblico lanciato lo scorso 2 dicembre – si tratta della missione 4, potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione nelle scuole – e che ora, a distanza di mesi, ha visto la pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi. Tutto legato al Pnrr. Questa volta niente da fare per Terni.

PNRR, ISTRUZIONE E PALESTRE: LE GRADUATORIE

La non ammissione per nuova costruzione

Il bando dà la possibilità di finanziare a livello nazionale 444 interventi, 298 dei quali su strutture già esistenti grazie ad uno stanziamento complessivo di 300 milioni di euro nell’ambito del Pnrr. Le quattro Regioni con il numero più alto di interventi finanziati sono Campania (70), Sicilia (54), Basilicata (48) e Calabria (42) considerando che almeno 40% del complessivo era destinato a regioni del Mezzogiorno. Ben 2.859 le domande arrivate, tra le quali il Comune di Terni per una cifra di 1 milione 550 mila euro con focus su una nuova costruzione. Risultato: non ammesso alla pari di Perugia. Non è andata meglio per la provincia di Terni: due tentativi (uno per l’ampliamento e l’altro per una realizzazione da zero) e altrettanti no. Può invece esultare Gualdo Tadino.

La messa in sicurezza, 0/3

Stesso discorso per l’altra graduatoria, vale a dire quella per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strutture. Il Comune di Terni aveva messo in piedi tre progetti in tal senso: due realizzazioni ex-novo di aree all’aperto destinate ad attività sportive scolastiche ed un restyling di una palestra esistente. Per un importo totale richiesto di poco superiore al milione e 263 mila euro. Nessuno è stato ammesso a finanziamento. I progetti riguardavano la nuova palestra per la scuola Alterocca (nuova costruzione) e il restyling per la Donatelli, San Giovanni e Giovanni XXXIII. In questo caso festeggiano Assisi, Spoleto e Città di Castello.