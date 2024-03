Pnrr Terni, parte l’atteso restyling del PalaItis da oltre 1 milione

di S.F.

Un grande momento storico per gli impianti sportivi di Terni in termini di ristrutturazioni e nuove costruzioni grazie – in particolar modo, ma non solo – ai fondi del Pnrr. Se da un lato il Comune è attivo sul fronte piazzale Senio, la Provincia dall’altro è in azione come stazione appaltante per un’operazione molto attesa: la riqualificazione funzionale del palazzetto dello sport dell’Itt (ex Itis) di via Alberti. C’è la notifica preliminare di cantiere con contestuale consegna avvenuta nella mattinata di lunedì da parte della responsabile unica del progetto, l’ingegnere Vanessa Elefante.

Tra i principali interventi ci sarà la rotazione del campo di 90 gradi (dimensioni 34×19), una nuova tribuna longitudinale, nuove sedute più moderne per gli spettatori, eliminazione delle barriere architettoniche, rifacimento spogliatoi, sistemazione dell’illuminazione interna e capienza totale di 1.110 posti. Il progetto esecutivo porta la firma del raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal capogruppo Sandro Corradi, dal collega ingegnere Simone Monotti e dalla giovane professionista Ilaria Francioli: a realizzarlo sarà per un importo complessivo di 1 milione 264 mila euro (ribasso del 9,98%) la Impresa Costruzioni Sas di Bronzetti geometra Roberto e C. di Canino (Viterbo). Tempistiche indicate nel capitolato? 540 giorni naturali e consecutivi dalla data odierna. Vuol dire che – se tutto fila liscio – se ne parla per il settembre del 2025.