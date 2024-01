Pnrr Terni, restyling palaItis: appalto aggiudicato, si inizia. Capienza da 1.110 posti

Appalto aggiudicato a fine dicembre e lavori in fase di partenza. Sta per iniziare il restyling del palaItt di Terni con un quadro economico complessivo da 1 milione e 800 mila euro: «Il progetto – spiega la Provincia – prevede il miglioramento strutturale, termico, sismico, antincendio ed energetico del Palazzetto adeguandolo alle normative vigenti e ripensandolo secondo le più moderne concezioni in termini di fruizione e pratica dello sport. Sotto questo profilo verrà effettuata la rotazione del campo di 90 gradi con dimensioni 34X19 e verrà creata una nuova tribuna longitudinale. La capienza totale sarà di 1.110 posti con sedute più moderne, sicure e confortevoli realizzate con gradoni in lamiera rivestiti in gomma su una leggera struttura in angolari e seggiolini in materiale plastico anti-uv e ignifugo. Verranno eliminate tutte le barriere architettoniche e separati i flussi di atleti e pubblico. Verranno rifatti infine il blocco spogliatoi, l’illuminazione interna con l’installazione di impianti a led e tutta una vasta serie di servizi e adeguamenti che renderanno il palazzetto dell’Itt una struttura all’avanguardia». Per la presidente Laura Pernazza un intervento che «dona alla città un ulteriore impianto sportivo di qualità e aumenta le strutture che la Provincia mette a disposizione per lo sport e il tempo libero. Le risorse derivano dai fondi Pnrr e questo testimonia l’importanza di tale strumento finanziario per sostenere politiche di sviluppo a livello locale oltre che la capacità della Provincia di utilizzarle al meglio e in tempi rapidi». Il palazzetto fu progettato nel 1970 dall’architetto Sandro Giani e dall’ingegnere Luigi Corradi, poi realizzato sotto la direzione dell’ingegnere Elio Procacci.

I DETTAGLI DEL PROGETTO PER IL RESTYLING

IL QUADRO ECONOMICO PNRR PER IL PALAITIS