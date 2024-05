Pnrr Terni, Piediluco: il Circolo Canottieri si ‘trasferisce’. Arriva una tensostruttura

di S.F.

I lavori da 3 milioni di euro sono in partenza e allora a Piediluco c’è chi si deve spostare per ovvie ragioni. A palazzo Spada – la giunta è stata convocata per mezzogiorno e il punto è in mano agli assessori Schenardi e Maggi – c’è il via libera per un’installazione temporanea di una tensostruttura nella frazione ternana dalla grandezza di dieci metri per dieci, motivo? «Consentire il trasferimento temporaneo delle attività del Circolo Canottieri di Piediluco ed in particolare per consentire lo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive durante l’esecuzione dei lavori». Che non saranno proprio brevi per il potenziamento e la messa a norma con rigenerazione del polo nautico d’Aloja.

